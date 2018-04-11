Экс-министр предупредил о потерях Украины от "Северного потока - 2"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал возможные потери страны от реализации проекта "Северный поток — 2".

По его словам, строительство российского газопровода принесет экономике Украины определенные убытки, однако они не будут слишком серьезными.

"Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу. Катастрофичны ли они? Нет, не катастрофичны", — заявил Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

При этом реальной проблемой государства Гриценко назвал коррумпированность тех, кто ответственен за транзит голубого топлива через территорию Украины.

"За все эти годы, независимо от того, насколько прозрачной или непрозрачной была эта труба, на ней воровали и продолжают красть", — заметил политик, добавив, что из-за коррупции украинцы "сами уничтожили свою авиапромышленность и кораблестроение". По его мнению, подобная ситуация может привести к полному исчезновению украинского государства.

"Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется", — подчеркнул Гриценко.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. В конце марта Германия разрешила строительство магистрали, в начале апреля аналогичное решение приняливласти Финляндии. Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение "Северного потока — 2" в других странах — России, Швеции, Дании.