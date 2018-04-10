Соцсети: "Меняю "Северный поток-2" на украинский транзит. Петро"

Сайт Президента Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Накануне визита в ФРГ президент Петр Порошенко "отметился" весьма неожиданными заявлениями: в интервью изданию Handelsblatt он предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2" – это может привести к экономической и энергетической блокаде Украины. У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить намного дешевле и "может быть легко и выгодно модернизированный", убежден Порошенко.

Помимо этого президент Украины назвал "Северный поток-2" политической взяткой. "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" — это политическая взятка за лояльность к России", — заявил Порошенко. Эти и многие другие слова гаранта в последнем интервью, вызвали в украинском сегменте соцсетей небывалый ажиотаж, став одной из громких тем для обсуждения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook