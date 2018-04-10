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    Соцсети: "Меняю "Северный поток-2" на украинский транзит. Петро"

    (обновлено: )972160
    Глава Украины предостерег ФРГ от строительства российского газопровода "Северный поток-2". Петр Порошенко не только предложил Германии альтернативу, но и заявил, что "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юрист: у Украины нет юридических механизмов блокировать "Северный поток-2"

    Накануне визита в ФРГ президент Петр Порошенко "отметился" весьма неожиданными заявлениями: в интервью изданию Handelsblatt он предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2" – это может привести к экономической и энергетической блокаде Украины. У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить намного дешевле и "может быть легко и выгодно модернизированный", убежден Порошенко. 

    Помимо этого президент Украины назвал "Северный поток-2" политической взяткой. "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" — это политическая взятка за лояльность к России", — заявил Порошенко. Эти и многие другие слова гаранта в последнем интервью, вызвали в украинском сегменте соцсетей небывалый ажиотаж, став одной из громких тем для обсуждения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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