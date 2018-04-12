"Северный поток-2"? Европейцы не устоят

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, который находится в Берлине с официальным визитом.

По словам Меркель, она подчеркнула транзитную роль Украины во время телефонного разговора 9 апреля с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не может так быть, чтобы из-за "Северного потока-2" Украина потеряла значение как страна-транзитер газа".

Удастся ли Украине отстоять свои интересы в вопросе реализации проекта "Северный поток-2", в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Заява канцлера Меркель про те, що Німеччина вважає важливим збереження транзиту російського газу до Європи через територію України, як корелюється з бажанням офіційного Берліна якомога скоріше запустити "Північний потік-2"?

— Мабуть що під час переговорів вони дійсно піднімали питання, що частина потоку буде збережена через Україну. Але ми маємо справу з наступними факторами. Маємо шалено наддорогий трубопровід — називають цифри 15-20, до 30 мільярдів євро. Це друга гілка «Північного потоку». Ну, от ви збудували і вклали такі гроші. І якщо ви його заповните, то це забере практично всі обсяги, які зараз у нас йдуть. От ви, вклавши такі гроші, будете зважати на щось, чи будете намагатися відбити ці кошти? Якщо ви не будете заповнювати, ви ж не окупите такий шалено дорогий проект.

Якщо цей проект такий дорогий, то Україну в будь-якому разі залишать за бортом?

— Ну, там буде шалений опір, бо рішення далі щодо заповнення-незаповнення буде приймати не Меркель, а суб'єкти господарювання, тобто корпорації, які будуть його будувати. Вони будуть вирішувати, яким маршрутом транспортувати. Звичайно, будуть намагатися транспортувати своїми потужностями, щоб охопити ті затрати, які вони понесуть в будівництві. Кілька днів назад я чув повідомлення, Олексій Міллер озвучив, що дійсно ми будемо намагатися зберегти якийсь невеличкий обсяг і озвучив цифру: 10-15 мільярдів кубів. А є поріг технічної можливості експлуатації ГТС в тих режимах транзитних, які зараз захід-схід, це 40 мільярдів кубів. І є поріг економічної доцільності експлуатації в цих режимах. Це вартість транзиту десь, цей обсяг, 60 мільярдів кубів, який дає нульову точку рентабельності транзиту. От і все. Там 10-15 мільярдів нас не влаштує. А ГТС же ж ще й використовується для постачання газу на територію України. І для того, щоб це можна було здійснювати, треба щоб було десь близько 40 мільярдів кубів. Ну, технічна можливість експлуатації. А якщо ні, то треба міняти режими експлуатації. Це заявки політичні, а фактично це потихеньку йде до того, що Україну позбавлять транзитного статусу через те, що європейські компанії та європейські уряди не можуть втриматися від такої шаленої цифри, яку їм зараз пропонує "Газпром".

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То якщо "Північний потік-2" запустять, український режим залишиться в запасному режимі?

— Розумієте, запасний. Хай платять тоді за утримання в запасному режимі. Консервація, треба підтримувати. Друге, це ж апетити компаній грають роль, а мусить же хтось думати і про безпеку, і ніхто не хоче, бо я ж кажу, гроші такі, що трохи затьмарили бачення. Бо є питання безпеки. І підводні газопроводи, якщо там щось трапилося, вони ремонту не підлягають. Там у більшості випадків треба будувати bypass, і це триває не один день, не один тиждень, і не один місяць. А українська ГТС витримала два теракти, практично не зупиняючи постачання, вона — наднадійна, і завжди можна знайти гілку резервну для забезпечення. І плюс, там же ремонт триває до тижня. Тому наша ГТС дійсно, без неї обійтися неможливо.

Можете оцінити реальні збитки України у разі запуску "Північного потоку-2"? І, можливо, ще й "Турецького потоку".

— Ну, "Турецький", він же ж будується вже, то він точно буде. Та і видно з усього, що і "Північний потік-2" буде. Ну, що тут можна сказати? Це ж в принципі збитки будуть, але формально права вимагати компенсації ми не маємо. Ми можемо апелювати до здорового глузду, до економічного глузду, бо наші операційні витрати на нашу ГТС — вдвічі менші ніж на підводні газогони. І якщо треба збільшити обсяги, то це вкладення в нашу ГТС в 3-4 рази менше ніж в будівництво нових обхідних. Але розрахунки розбиваються об ті прибутки, які вже намальовані перед німецькими компаніями, які в принципі, я так розумію, вони їх подумки заробили, поділили, витратили і вже важко їх зсунути з цих позицій.

Вірогідність побудування "Північного потоку-2" близиться до 100%?

— Я думаю, що там вірогідність — немала. Тут потрібні надзусилля політичні і ЄС, і наших союзників в Європі, і США. Дуже серйозна політична воля потрібна, щоб зупинити, бо там втрати будуть для європейських компаній, я не кажу для європейських споживачів.

В чому саме втрати?

— Втрати в європейських споживачів якраз будуть від запуску, оскільки вони будуть сплачувати ті шалені кошти, які з них будуть вийматися задля того, щоб відбити цей наддорогий проект. Але щоб його зупинити, потрібні дуже серйозні політичні зусилля. Ну, будемо сподіватися, що час ще є на них.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" подчеркнул, что как член Европейского энергосообщества, Украина имеет полное право потребовать учета ее интересов при строительстве газопровода. Однако, по его словам, Украина ничего не предлагает взамен реализации "Северного потока-2".