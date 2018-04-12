наверх
12.04.201821:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Помпео обещает на посту госсекретаря обсуждать альтернативы "Северному потоку-2"

    (обновлено: )6602
    Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео отметил,что готов обсуждать "Северный поток-2", чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не президента Путина.
    Майк Помпео
    REUTERS Leah Millis/File Photo

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что намерен обсуждать альтернативы газопроводу "Северный поток-2".

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Может ли конкурировать украинская ГТС с "Северным потоком-2"?

    Сенатор Джон Барассо на слушаниях по утверждению кандидатуры Помпео потребовал от него дать обещание добиваться отмены проекта газопровода, за которым стоит Россия.

    "Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру. Я готов обсуждать конкретно "Северный поток-2", чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не (президента России) Владимира Путина", — ответил Помпео.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

    Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Демонстрация военной техники НАТО. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство