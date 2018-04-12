Помпео обещает на посту госсекретаря обсуждать альтернативы "Северному потоку-2"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что намерен обсуждать альтернативы газопроводу "Северный поток-2".

Сенатор Джон Барассо на слушаниях по утверждению кандидатуры Помпео потребовал от него дать обещание добиваться отмены проекта газопровода, за которым стоит Россия.

"Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру. Я готов обсуждать конкретно "Северный поток-2", чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не (президента России) Владимира Путина", — ответил Помпео.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.