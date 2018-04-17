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    "Северный поток-2" стал предметом обсуждения Путина и Меркель

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    Президент РФ и канцлер Германии в телефонном режиме провели обмен мнениями о реализации проекта "Северный поток-2". Ранее было заявлено, что Германия выдала разрешение на строительство газопровода.
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2", сообщает пресс-служба Кремля.

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", — говорится в сообщении.

    Ранее Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток-2", заявила, что Украина должна продолжить играть роль в транзите газа в Европу.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

    В конце марта компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2". Также разрешение выдала и Финляндия.

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