"Северный поток-2" стал предметом обсуждения Путина и Меркель

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2", сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", — говорится в сообщении.

Ранее Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток-2", заявила, что Украина должна продолжить играть роль в транзите газа в Европу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2". Также разрешение выдала и Финляндия.

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