Кучеренко: транзит газа в Европу будет сохранен, но какой?

РИА Новости Украина

Евросоюз и Германия обещают обеспечить транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2", заявили министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.

"Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия в последние годы, последние зимы смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет — сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", — заявил Шефчович.

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По мнению экс-министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко, процесс анбандлинга (разукрупнения компании "Нафтогаз Украины", разделение добычи газа от транзита) был намеренно навязан ЕС Украине для того, чтобы диктовать ей свои условия.

"Транзит будет, безусловно, сохранен. Весь вопрос — какой?! Насколько я понимаю, ситуация очень устраивает Европу.

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Транзитов будет ровно столько, чтобы обеспечить экономическую и технологическую конкуренцию между ними в интересах конечного покупателя. И никто никому ничего не сможет диктовать — будет побеждать экономика, стоимость и надежность. И не нужно будет летать далеко за океан и просить "большого дядю" что-то запретить и кого-то наказать. "Дядя" и сам знает свои интересы", — написал на своей странице в Facebook Кучеренко.