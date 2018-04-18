наверх
18.04.201810:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Кучеренко: транзит газа в Европу будет сохранен, но какой?

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (903)

    (обновлено: )51360
    Германия и ЕС обещают Украине сохранить транзит газа через ее территорию после возведения газопровода "Северный поток-2", но после запуска газопровода они смогут осуществлять транзит на своих условиях, считает Алексей Кучеренко.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина 

    Евросоюз и Германия обещают обеспечить транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2", заявили министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Сами виноваты. Украина прощается с транзитом газа

    "Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия в последние годы, последние зимы смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет — сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", — заявил Шефчович.

    Читайте также — Аваков: все дальше от Порошенко, все ближе к большой политике

    По мнению экс-министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко, процесс анбандлинга (разукрупнения компании "Нафтогаз Украины", разделение добычи газа от транзита) был намеренно навязан ЕС Украине для того, чтобы диктовать ей свои условия.  

    "Транзит будет, безусловно, сохранен. Весь вопрос — какой?! Насколько я понимаю, ситуация очень устраивает Европу.

    Читайте также: "Северный поток-2" и ГТС Украины: что выгоднее ЕС?

    Транзитов будет ровно столько, чтобы обеспечить экономическую и технологическую конкуренцию между ними в интересах конечного покупателя. И никто никому ничего не сможет диктовать — будет побеждать экономика, стоимость и надежность. И не нужно будет летать далеко за океан и просить "большого дядю" что-то запретить и кого-то наказать. "Дядя" и сам знает свои интересы", — написал на своей странице в Facebook Кучеренко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны