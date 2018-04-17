Аваков: все дальше от Порошенко, все ближе к большой политике

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков явно не согласен уходить в политическое небытие вместе с "Народным фронтом", поэтому активно выходит из виртуального пространства в "реал". Если раньше глава МВД делал резонансные заявления, в основном, на своей странице в Facebook, теперь он выбирает другие площадки. А посылаемые им сигналы призваны потревожить президента Петра Порошенко.

"План Авакова"

Аваков улетел за океан. Начал свой рабочий визит в США, где у него запланированы встречи с представителями государственного департамента и Федерального бюро расследований.

Не обойдется и без политики: глава МВД заявил, что в Америки обсудит политические вопросы, в том числе "противодействие российской агрессии". Как говорит Аваков, Киев способен научить весь мир сопротивляться Москве в гибридной войне.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Аваков будет предлагать себя в качестве гаранта "демократичности" президентских выборов.

"То есть — обещать выполнить команду Вашингтона в поддержке того или иного санкционированного Белым Домом кандидата силами подконтрольных МВД и "радикалов", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

А еще перед визитом в Штаты министр дал большое интервью изданию "Украинская правда", где рассказал о собственном плане "по возвращению оккупированных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти". Министр назвал свой план "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".

"Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", — сказал глава МВД.

Также Аваков заявил, что "хватит оглядываться на политические карьеры — надо быть государственниками!"

Готов уходить — но не совсем

Аваков далеко не в первый раз посылает заочные "приветы" президенту Порошенко. В начале апреля нынешнего года он уже заявлял, что не согласен с безальтернативностью Порошенко на роль главы государства.

"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты — наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным", — отмечал министр.

Позиция Авакова откровенно идет вразрез с президентской, уверен политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, министр ищет пути ухода.

"Как эта власть, этот режим будет сдавать дела после выборов… Поскольку нет пока плана победы у президента Порошенко. Этот план может быть пока только при учете мнения Авакова и других ключевых игроков "Народного фронта" и власти. Сегодня мы видим, что этого нет. Поэтому это план ухода. Как уйти с гордо поднятой головой, на гребне успеха, не цепляясь за карьеру и власть", — сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

При этом Аваков не готовится уходить на политический покой — он ищет варианты, а его заявления могут быть претензией, анонсом на возможные другие позиции во власти, считает политолог.

"Во всяком случае, политическо-силовой клан Авакова, несмотря на рейтинги "Народного фронта", персональные рейтинги — это достаточно мощная, влиятельная сила нынешнего политического режима. Полицейско-силовой клан Авакова, его люди, его вертикаль, советники, его народные депутаты — это один из краеугольных камней нынешнего политического режима. И не считаться с мнением Авакова сейчас никто не может. Ни президент, ни тем более другие видные политические персоналии", — подытожил эксперт.

Прочь от президента

За инициативами Авакова скрыт какой-то иной смысл, уверен политолог, директора Киевского центра политических исселедований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, Аваков не может не понимать, что никаких миротворцев без согласия ЛНР/ДНР там не будет, а значит, весь его план — абсолютно бессмыслен.

"Я считаю, что Аваков понимает это, что этого ничего не будет. Но он делает заявку политического характера, которая имеет смысл перехватывания инициативы. Возможно, надеясь, что он с этой инициативой может выйти на избирательную кампанию", — сообщил политолог.

В целом, дело это — безнадежное и Аваков не имеет шансов, уверен Погребинский.

"Президентские амбиции у него могут быть, но шансов у него нет — ни при каких обстоятельствах. Ставку на него американцы тоже не сделают по-моему мнению — они имеют достаточно информации о его бизнес-делах. Они скорее будут ставить на человека, который вообще не включен в нынешнюю политику, типа "Океана Эльзы" (Вакарчука) или кто-то в этом духе, вроде нынешнего министра финансов (Александра Данилюка — Ред.)", — заявил эксперт.

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Впрочем, своей игрой Аваков наверняка пытается спутать карты другим игрокам, заставить с ним считаться, чтобы не выпасть из игры. Кроме этого, глава МВД впрямую дал понять, что он хочет дистанцироваться от Порошенко, догадываясь, что у того мало шансов вновь стать президентом, пояснил Михаил Погребинский.