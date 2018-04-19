Почему Гройсман никуда не уйдет

РИА Новости Украина

Политический эксперт Сергей Быков проанализировал причины переноса переноса на лето отчета правительства Владимира Гройсмана.

"Перенос отчета Правительства формально обусловлен командировкой Председателя профильного комитета ВР Андрей Иванчук. Однако истинной причиной является политическая. Глава профильного комитета ВР Андрей Иванчук (НФ) является приближенным к экс-премьеру Арсению Яценюку, и перенос отчета правительства является подыгрыванием команды Яценюка действующему премьер-министру Гройсману", — написал Сергей Быков на своей странице в Facebook.

Как отметил эксперт, Иванчук прямо заявил, что его не интересует отчет правительства, а он планирует заслушать планы Владимира Гройсмана на будущий год. По мнению Быкова, это прямо нарушает законодательство, поскольку правительство должно отчитаться о работе в течение прошлого календарного года.

"Сегодня правительство не выполняет даже формальные процедуры, связанные с подготовкой к бюджетному процессу, не говоря уже о стратегической отчетности. Так до 1 апреля правительство должно было разработать, а до 3 апреля подать в ВР бюджетную резолюцию. По сей день этого сделано не было. Благо оппозиционная фракция "Батькивщины" подставила плечо поддержки правительству, внесла проект постановления, обязывающий правительство безотлагательно подать в ВР бюджетную резолюцию и определяет основные показатели будущего бюджета", — пишет Быков.

facebook Сергея Быкова Комментарий Сергея Быкова об отставке Владимира Гройсмана

Как отмечает эксперт, фактически, проект постановления, поданный "Батькивщиной" и является проектом бюджетной резолюции. Он включает в себя все расчеты, которые должен был сделать Кабмин и определяет приоритетные направления бюджетной политики.

"Это уже не впервые правительство не отчитывается перед парламентом. В прошлом году отчет был представлен профильному комитету Иванчука, а в зал парламента он вынесен не был. Зато состоялось обсуждение деятельности правительства в рамках часа вопросов к правительству. Это, впрочем, не привело к поднятию вопроса о вынесении вотума недоверия правительству", — напомнил Быков.

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По его мнению, в этом году также не следует ожидать отставки Гройсмана, несмотря на то, что его активное сближение с "Народным фронтом" вызывает нервные конвульсии на Банковой.

"В парламенте нет голосов ни за отставку действующего правительства, ни за назначение нового. Невозможность назначения нового премьера и состава КМУ может стать катализатором для назначения внеочередных выборов и сломает все планы и договоренности между политическими элитами. В сложившихся условиях, в досрочных выборах не заинтересован ни один из политических актеров", — констатирует Быков.