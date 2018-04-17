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    Политика

    Гройсман оценил экономические последствия выхода Украины из СНГ

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (385)

    (обновлено: )80319
    На данный момент Министерство иностранных дел Украины МИД готовит соответствующие документы по выходу из СНГ, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику, убежден премьер-министр Владимир Гройсман. 

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выход из СНГ. Чтобы хлопнуть дверью, надо в нее войти - Дьяченко

    Президент Петр Порошенко 12 апреля заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

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    "Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", — сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

    По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.

    Как сообщалось, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что предложение главы государства выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

    По мнению некоторых экспертов, выход из СНГ крайне негативно скажется на украинском бизнесе. 

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