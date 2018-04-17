Гройсман оценил экономические последствия выхода Украины из СНГ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику, убежден премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент Петр Порошенко 12 апреля заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

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"Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", — сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.

Как сообщалось, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что предложение главы государства выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

По мнению некоторых экспертов, выход из СНГ крайне негативно скажется на украинском бизнесе.