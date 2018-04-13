Выход Украины из СНГ добьет бизнес - Дьяченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Соглашение о дружбе с Россией стоит пересмотреть, а из документа следует изъять ряд положений. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, о положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военно-технического сотрудничества, а также о положении о сотрудничестве с Россией в обеспечении национальной безопасности Украины. Глава государства пообещал направить соответствующий законопроект в парламент в ближайшее время.

При этом президент подчеркнул, что речь не идет о разрыве этого соглашения, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.

А вот с Содружеством Независимых Государств, по мнению Порошенко, Украина должна прекратить все отношения.

Целесообразность и перспективу этих шагов в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Порошенко саме зараз вирішив підняти це питання? Раніше не вистачало підстав?

— Я думаю, це один з таких кроків, як і останній візит до Берліна, який фактично нічим не закінчився, це один з тих кроків, коли треба, щоб було про що писати, про що заявляти, незважаючи на фактичну нікчемність цієї дії або заяви. Тобто це фактично ні на що не вплине і жодних наслідків не матиме. Тому що навіть угода про дружбу і співробітництво з РФ, спочатку вона має бути погоджена тією стороною, з якою ми її підписуємо, вже після того ратифікована парламентом. В односторонньому порядку вносити якісь зміни в цю угоду, це не матиме жодних наслідків.

Президент назвав три положення цієї угоди. Крім них, які ще положення документа можуть скасувати?

— Можна скасовувати і переписувати все, що завгодно. У першу чергу там йдеться, звичайно, про якісь безпекові положення, про гарантії того, що Україна та РФ спільно долатимуть якісь терористичні загрози і матимуть широкі напрямки співробітництва. Тому фактично в таких заявах, які не матимуть жодних наслідків, можна давати будь-яке наповнення, перераховувати будь-які пункти, і в односторонньому порядку змінювати цю угоду як завгодно. Тобто я не бачу особливого сенсу в такій дії. Фактично і угода не виконувалася, і зміна положень цієї угоди теж не виконуватиметься.

Чи підтримають нардепи цю ініціативу президента?

— Це залежатиме від тиску, ми неодноразово бачили: коли потрібно зібрати голоси, то президент якимось чином знаходить важелі впливу, і парламент голосує за будь-які нісенітниці, від закону про реінтеграцію, який ні на що не впливав, до якихось інших речей. Тому в принципі, так, можна закумулювати дві коаліційні фракції, знайти кілька голосів, яких і не вистачає коаліції до 226, фактично проголосувати. Але знову ж таки, зміна до угоди, яка не виконується, в односторонньому порядку, це буде абсолютно нікчемна дія.

Якою може бути відповідь Росії на цей крок?

— Я думаю, максимум, на що можна сподіватися, що Росія з вуст якогось клерка МЗС знизуватиме плечима. Це максимум рівень реакції за рангом, на який можна сподіватися від РФ, з огляду на ті причини, які я вже виклала, тому що це абсолютно нічого не значущий крок з боку керівництва України.

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Цю міжнародну угоду взагалі можна редагувати в односторонньому порядку?

— Треба дивитися на нюанси, яким чином вона виписана. Можна вносити якісь застереження і зауваження, згідно конвенції про право міжнародних договорів. Але в будь-якому випадку, треба буде вступати в контакт з РФ, для того щоб погоджувати всі ці моменти. Але знову ж таки, сенс? Це не вплине на жодну галузь нашого з вами життя, на жодну сторінку в міжнародних відносинах, це не вплине абсолютно ні на що.

Ви можете погодитися з президентом, що зараз не варто повністю розривати угоду про дружбу з Росією?

— Мені здається, що треба було чотири роки тому якось виваженіше підходити до своїх політичних заяв, до того, яким чином вибудовувати ці стосунки з РФ, тому що з тих заяв, які за чотири роки були зроблені, випливає те, що українська влада фактично заявляла про те, що вона може відсунути РФ від нашого кордону і мати на своєму кордоні якихось більш прекрасних сусідів, і більше не хочемо ми взагалі мати з цим стосунки. Менше з тим, реальність саме така: РФ має з нами 400 кілометрів спільного кордону і звичайно, що треба сідати за стіл переговорів і мати якісь стосунки. Що стосується оцих голосних заяв, це вже здається п'ятий рік поспіль ми чуємо заяви про необхідність виходу з СНД. Це така саме нісенітниця, тому що Україна не є членом СНД, відповідно з нього не можна вийти. Єдине, що можна розірвати в цій ситуації, це так звану Біловезьку угоду, яка і була угодою про створення СНД. Якщо Порошенко на це піде, чесно кажучи, я навіть не знаю, яка ввічлива реакція може послідувати на це з боку всього світу. Це буде просто смішно: денонсувати угоду про розвал СРСР, це буде вже якийсь такий… фінал абсурду, якого можна було очікувати від української влади.

Напевно це стосується і розриву стосунків з СНД?

— Я пояснила, що у нас все, що можна зробити, яким чином можна було убезпечити Україну від СНД, все це було зроблено в 1991-1993 роках і трошки далі. За двадцять років до цих карколомних реформаторських ідей в голові Порошенка. Вже попередня влада зробила все, для того щоб Україна не була членом СНД, для того щоб вона не визнавала СНД як політичне утворення, щоб вона мала пріоритетом безпосередні двосторонні стосунки і головною метою — економічну співпрацю. От, крім економічної співпраці, ми більше в СНД ніде жодної участі не беремо. Якщо ми хочемо втратити ці ринки, то Порошенку треба так виборцям і говорити: я хочу втратити для української продукції, для того бізнесу, який вижив, ті ринки, які він ще зміг за п'ять років зберегти. Отак треба чесно і говорити, тому що жодної політичної участі в жодному органі СНД ми не беремо. Вийти з СНД ми не можемо. Для того щоб вийти з СНД, щоб зараз так хлопнути дверима, треба спочатку туди увійти, підписати всю цю низку угод, брати участь в усіх керівних органах, на все погодитися, а потім вже зробити красивий жест і хлопнути дверима. Наразі всі, хто це чує, я не знаю, як можна сприймати такі заяви від першої особи держави і як можна всерйоз потім до такої держави ставитися.

Напомним, ради выгоды от транзита газа через Украину, РФ забудет о политике, считает директор Института информационного общества Ярослав Павловский. В эфире «ГС» он отметил, что Россия очень заинтересована в увеличении объема транзита газа, в том числе через Украину.