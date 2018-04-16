Киев пригласил экспертов для денонсирования соглашений в рамках СНГ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Киев пригласил экспертов для анализа соглашений и отдельных договоров в рамках СНГ, которые украинские власти намерены денонсировать, заявила в понедельник представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. Луценко ранее заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

"Уже приглашены группа экспертов, группа юристов-международников, которые проанализируют и проведут инвентаризацию многосторонних соглашений со странами СНГ для того, чтобы оставить прагматически те соглашения, которые будут необходимы украинским гражданам и украинской экономике", — заявила Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".