Выход из СНГ. Чтобы хлопнуть дверью, надо в нее войти - Дьяченко

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко предлагает подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ.

"Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", — сказал П.Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.

Президент также считает необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия.

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По мнению юриста, директора консалтинговой компании «Партия власти» Елены Дьяченко, перед выходом из СНГ украинским политикам неплохо было денонсировать Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"П. Порошенко заявил о необходимости выйти из уставных органов СНГ. Но Украина принимает в них участие как только как наблюдатель и только для того, чтоб иметь возможность донести свою позицию до государств-участников СНГ. Давайте уже денонсируйте Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ — это будет логичное продолжение пятилетних заявлений о необходимости выйти из СНГ. Потому что больше нам с СНГ нечего денонсировать, и за двадцать лет до возникновения этой реформаторской революционной идеи в головах текущей власти Украина и так сделала все, чтоб не интегрироваться в Содружество. Поэтому чтоб сейчас гордо выйти и хлопнуть дверью, придется сначала незаметненько туда войти", — отметила Дьяченко.