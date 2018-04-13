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    Выход из СНГ. Чтобы хлопнуть дверью, надо в нее войти - Дьяченко

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (381)

    (обновлено: )25060
    По мнению юриста Елены Дьяченко, для того, чтобы реализовать заявленный президентом Петром Порошенко выход Украины из СНГ, руководству страны нужно сделать ряд важных шагов.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Соцсети: Порошенко объявил о выходе из СНГ - никто и не заметил…

    Президент Украины Петр Порошенко предлагает подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ.

    "Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", — сказал П.Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.

    Президент также считает необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия.

    Заседание Совета глав государств-членов СНГ
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "Украина и СНГ - зависимой не место среди независимых"

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    По мнению юриста, директора консалтинговой компании «Партия власти» Елены Дьяченко, перед выходом из СНГ украинским политикам неплохо было денонсировать Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    "П. Порошенко заявил о необходимости выйти из уставных органов СНГ. Но Украина принимает в них участие как только как наблюдатель и только для того, чтоб иметь возможность донести свою позицию до государств-участников СНГ. Давайте уже денонсируйте Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ — это будет логичное продолжение пятилетних заявлений о необходимости выйти из СНГ. Потому что больше нам с СНГ нечего денонсировать, и за двадцать лет до возникновения этой реформаторской революционной идеи в головах текущей власти Украина и так сделала все, чтоб не интегрироваться в Содружество. Поэтому чтоб сейчас гордо выйти и хлопнуть дверью, придется сначала незаметненько туда войти", — отметила Дьяченко.

    Скриншот с сайта Facebook

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