Экс-премьер Белоруссии о возможном выходе Украины из СНГ: скатертью дорога

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич пожелал Украине "успешного выхода" из учредительных органов Содружества независимых государств.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога!" — заявил Кебич РИА Новости.

Экс-премьер Белоруссии также обратил внимание, что Украина по факту уже давно не участвует в работе Содружества и числится в нем только официально. "А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из СНГ ни о чем не говорит", — сказал собеседник агентства.

В начале апреля Украина отказалась от участия в последнем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое проходило в Минске. Как отмечал первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский, о своем неучастии Украина устно уведомила организаторов мероприятия, сославшись на решение министерства иностранных дел. Между тем источник в группе по организации мероприятия сообщал РИА Новости, что Украина и не собиралась участвовать в СМИД.