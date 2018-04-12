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    Экс-премьер Белоруссии о возможном выходе Украины из СНГ: скатертью дорога

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    Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич обратил внимание, что Украина по факту уже давно не участвует в работе Содружества и числится в нем только официально.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    RIA News Алексей Панов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич пожелал Украине "успешного выхода" из учредительных органов Содружества независимых государств.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и СНГ. Лавров заявил о существенных потерях Киева

    Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

    "Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога!" — заявил Кебич РИА Новости.

    Экс-премьер Белоруссии также обратил внимание, что Украина по факту уже давно не участвует в работе Содружества и числится в нем только официально. "А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из СНГ ни о чем не говорит", — сказал собеседник агентства.

    В начале апреля Украина отказалась от участия в последнем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое проходило в Минске. Как отмечал первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский, о своем неучастии Украина устно уведомила организаторов мероприятия, сославшись на решение министерства иностранных дел. Между тем источник в группе по организации мероприятия сообщал РИА Новости, что Украина и не собиралась участвовать в СМИД.

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