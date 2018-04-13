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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Порошенко объявил о выходе из СНГ - никто и не заметил…

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (380)

    (обновлено: )59810
    Президент Петр Порошенко распорядился подготовиться к официальному выходу Украины из СНГ. Как повлияет такое решение на дальнейшую судьбу страны, и что думают об этом сами украинцы?
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Заседание Совета глав государств-членов СНГ
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "Украина и СНГ - зависимой не место среди независимых"

    Прощай СНГ… Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ. Порошенко напомнил, что Украина так и не ратифицировала устав СНГ с 1993 года, никогда не была его членом, а после ситуации с Крымом свела к минимуму сотрудничество в рамках СНГ.  

    Кроме того, Порошенко заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. В то же время он считает, что договор полностью отменять нельзя. "Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, — я цитирую, "уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ", — отметил Порошенко. В украинском сегменте соцсетей нашлось немало комментариев, посвященных этой теме:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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