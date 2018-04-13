Соцсети: Порошенко объявил о выходе из СНГ - никто и не заметил…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Прощай СНГ… Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ. Порошенко напомнил, что Украина так и не ратифицировала устав СНГ с 1993 года, никогда не была его членом, а после ситуации с Крымом свела к минимуму сотрудничество в рамках СНГ.

Кроме того, Порошенко заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. В то же время он считает, что договор полностью отменять нельзя. "Потому что есть важные для Украины положения, в которых стороны, — я цитирую, "уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ", — отметил Порошенко. В украинском сегменте соцсетей нашлось немало комментариев, посвященных этой теме:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook