В Госудме РФ отреагировали на слова Порошенко о выходе Украины из СНГ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Выход Украины из состава Содружества независимых государств (СНГ) — это падение в социально-экономическую пропасть и продолжение деструктивной политики Киева, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Деструктивная политика нынешнего руководства Украины саморазрушительна для страны, стоящей на грани полного экономического краха и политического хаоса. Порошенко каждым новым самоубийственным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи. Выход из СНГ — ещё одна фаза падения в социально-экономическую пропасть", — приводит слова депутата его пресс-служба.

По мнению парламентария, намерение президента Украины о выходе из состава Содружества никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран-участниц СНГ.

"Намерение Порошенко выйти из договора об СНГ уже никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран, входящих в это международное объединение, так как украинский режим фактически самоустранился от участия в деятельности Содружества. При этом огромный ущерб действия Киева последние несколько лет наносят и будут наносить в дальнейшем экономике самой Украины", — пояснил Железняк.

Он добавил, что выводя Украину из договора по СНГ, Киев снимает с себя ответственность за вопросы безопасности, которые имеют большое значение во взаимодействии в рамках Содружества.