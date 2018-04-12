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    В Госудме РФ отреагировали на слова Порошенко о выходе Украины из СНГ

    (обновлено: )433110
    По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, президент Петр Порошенко "каждым новым самоубийственным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи".
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    МПА СНГ

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Выход Украины из состава Содружества независимых государств (СНГ) — это падение в социально-экономическую пропасть и продолжение деструктивной политики Киева, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

    Урны для голосования. Архивное фото
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    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

    "Деструктивная политика нынешнего руководства Украины саморазрушительна для страны, стоящей на грани полного экономического краха и политического хаоса. Порошенко каждым новым самоубийственным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи. Выход из СНГ — ещё одна фаза падения в социально-экономическую пропасть", — приводит слова депутата его пресс-служба.

    По мнению парламентария, намерение президента Украины о выходе из состава Содружества никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран-участниц СНГ.

    "Намерение Порошенко выйти из договора об СНГ уже никак не повлияет на развитие многосторонних и взаимовыгодных отношений стран, входящих в это международное объединение, так как украинский режим фактически самоустранился от участия в деятельности Содружества. При этом огромный ущерб действия Киева последние несколько лет наносят и будут наносить в дальнейшем экономике самой Украины", — пояснил Железняк.

    Он добавил, что выводя Украину из договора по СНГ, Киев снимает с себя ответственность за вопросы безопасности, которые имеют большое значение во взаимодействии в рамках Содружества.

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