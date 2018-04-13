Выход Украины из СНГ: пострадают многие

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

СНГ — не только Россия

По мнению экспертов, больше всего выход Украины из СНГ отразится на торговле не с Россией, а с другими станами Содружества. Стоит отметить, что Украина активно торгует с такими участниками СНГ, как Беларусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан, восстанавливая обороты после падения в 2014-2015 годах. Как известно, в 2015 году доля стран СНГ во внешней торговле Украины упала вдвое — с 34% до 16,6%, в основном, за счет замораживания экономических отношений с РФ. Торговля с другими странами Содружества упала значительно меньше, а в 2016-2018 годах она начала расти. Так, товарооборот между Украиной и Беларусью в течение 2017 года увеличился на 20% и составил 4,6 миллиарда долларов.

"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украину растет на 20-25%, то украинский "плюсует" 40-50%. В свою очередь, Беларусь заняла 4-е место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%", — заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"СНГ ведь более широкая организация, чем Россия. Здесь есть другие участники. При выходе из СНГ нам ведь придется думать, как поддерживать торговые отношения с другими постсоветскими странами, например с Беларусью и Казахстаном. Если отношения с Россией по всем пунктам разорваны, то выход из зоны свободной торговли СНГ может означать негативные последствия для отношения с Беларусью и другими странами. Украина до сих пор участвует в Зоне свободной торговли (ЗСТ) СНГ, за исключением России, однако теперь непонятно, собираемся ли мы выйти из ЗСТ с остальными странами СНГ. Вот здесь могут быть серьезные экономические последствия, поскольку в этом смысле предусмотрен другой режим соглашения по ВТО, тогда взаимная торговля тогда будет облагаться пошлинами. Поэтому необходимо, чтобы наша власть все это объяснила, поскольку ограничение и сужение отношений с другими членами СНГ, кроме России, я думаю, не в интересах Украины и не вызваны какими-то политическими причинами", — заявил РИА Новости Украина экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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Не секрет, что в ходе заморозки торговых отношений с РФ другие страны СНГ — Молдова, Беларусь, Казахстан стали выполнять функцию экономических посредников, продавая Украине нужные товары или покупая украинские товары, в том числе, для дальнейшего экспорта в РФ. К примеру, экспорт белорусских нефтепродуктов обеспечивает до 40% потребностей Украины в бензине и дизеле. После выхода из соглашений СНГ стоимость белорусского бензина может подскочить из-за повышенных пошлин.

Торговля со знаком минус

Затронет выход Украины из СНГ и торговлю с Россией. Стоит отметить, что Киев итак постарался сделать все возможное, чтобы взаимная торговля между двумя странами упала до минимума.

Между тем, товарооборот между Украиной и "страной-агрессором" продолжает расти, причем не в пользу Киева. Экспорт Украины в Россию за I квартал 2018 года составил 853 млн долл., что на 8% меньше, чем в I квартале 2017 года. Однако импорт из России в Украину за I квартал 2018 года вырос на 28% по сравнению с I кварталом 2017 года.

"Товарооборот растет за счет того, что Украина вынуждена покупать уголь, который она раньше закупала в Донбассе. Теперь он поступает через РФ. Поскольку Украина в антраците очень нуждается, то объемы торговли в этой сфере растут и это пожалуй, одно из основных направлений в сфере товарооборота. Ведь страны приостановили сотрудничество в межгосударственной экономической сфере, но не ввели запреты на торговлю частную. Действия частного бизнеса перевели за пределы соглашения о Зоне свободной торговли СНГ, а это значит, что украинские товары облагаются пошлиной, которая в 2 раза выше, чем пошлины на российские товары в Украине, которые ввозятся на более выгодных условиях. Именно такие невыгодные условия себе сделала Украина при вступлении в ВТО в 2008 году", — заявил Суслов.

По его словам, в случае денонсации договора о дружбе с Россией, между двумя странами может быть отменен безвизовый режим, а значит, под вопросом окажется судьба сотен тысяч украинских заробитчан.

"Взаимная торговля ведется, в основном по критическим направлениям нашего экспорта и импорта, без которых довольно тяжело выжить всей экономике или, скажем, это будет иметь серьезные последствия. Если дальше мы пойдем по этому пути, то однозначно будет долгосрочный разрыв этих связей",— заявил в эфире украинского телеканала экс-глава украинского МИД Константин Грищенко.

По его словам, такой вариант развития событий отрицательно скажется на ситуации в стране и сравним с выстрелом в ногу.