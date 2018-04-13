Выход из СНГ лишит Украину возможности отстаивать свои интересы - эксперт

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил, что Украина выйдет из уставных органов СНГ и проведет инвентаризацию всей нормативно-правовой базы в рамках участия в содружестве — на предмет соответствия национальным интересам государства.

Порошенко напомнил, что Украина так и не ратифицировала устав СНГ с 1993 года, никогда не была его членом, а после ситуации с Крымом свела к минимуму сотрудничество в рамках СНГ.

Комментируя заявление президента, политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за его словами стоит желание понравиться избирателю.

"Не будем забывать то, что мы так и не ратифицировали устав СНГ, и участие Украины в этой организации было номинальным. Если рассматривать с точки зрения политической, собственно, это мало что меняет. С экономической — мы теряем возможности лоббирования национальных экономических интересов. Но с точки зрения предвыборной апелляции (Петра Порошенко – ред.) к патриотической части избирателей, ход, в принципе, правильный", — отметил эксперт.

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