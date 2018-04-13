Тренд дня: "Украина и СНГ - зависимой не место среди независимых"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. По его словам, "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны".

Также Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады одностороннее расторжение отдельных положений Большого договора между Украиной и Россией.

"Внесу в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", — заявил президент.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко напомнила, что Украина принимает участие в уставных органах СНГ только как наблюдатель и только для того, чтоб иметь возможность донести свою позицию до государств-участников СНГ.

"Давайте уже денонсируйте Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ — это будет логичное продолжение пятилетних заявлений о необходимости выйти из СНГ. Потому что больше нам с СНГ нечего денонсировать, и за двадцать лет до возникновения этой реформаторской революционной идеи в головах текущей власти Украина и так сделала все, чтоб не интегрироваться в Содружество. Поэтому чтоб сейчас гордо выйти и хлопнуть дверью, придется сначала незаметненько туда войти", — отметила Дьяченко на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политолога Александры Решмедиловой, вопрос по поводу Украины и СНГ актуализировался политиками в связи с приближающимися выборами. Однако, как она подчеркнула, в документах, связанных с сотрудничеством страны с СНГ, много социальных вопросов, которые еще нужно изучить.

"Все политики будут прощупывать громкие темы и заигрывать заигрывать с электоратом. Стоит отметить, что в документах связанных с СНГ не только политические тонкости, но и экономические, и социальные (пенсионное обеспечение, право на медицинское обслуживание и т.д.). Такие вещи нужно действительно изучить, а не рубить с плеча. Согласовать с новыми нормами. Особенно это касается "отреформированных" отраслей", — уточнила Решмедилова.

Она акцентировала, что Порошенко в вопросе выхода Украины из учредительных органов СНГ переложил ответственность на премьера Владимира Гройсмана.

"Президент хочет собрать все информационные сливки, а все шишки полетят в премьера. Будем надеяться, что правительство достаточно ответственно, а не популистски подойдет к этому вопросу и обществу предложат развернутый план выхода. Что Украина переведет в двусторонние договоренности, что оставит в действующем формате, а от чего действительно откажется. Членские взносы Украина давно не платит. Еще стоит быть осторожными, чтобы не испортить отношения с Беларусью, ведь штаб-квартира СНГ находится в Минске", — спрогнозировала политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив сыронизировал по поводу заявления об СНГ.

"По поводу очередной клоунады шоколадного По с СНГ. Все логично. Ну с каких делов зависимое по самые помидоры государство будет входить в содружество независимых?" — прокомментировал Павлив.

Скриншот с сайта Facebook

Политаналитик Руслан Бизяев также считает, что шаг Порошенко в сторону выхода из СНГ — очередное заигрывание с потенциальным электоратом.

"Примеряя тогу миротворца гарант и его молодая команда никогда не забывают налить чуть елея потенциальному электорату. Отсюда и все заявления о выходе из СНГ. Шума много. Реального толку-как всегда. Украина и так в СНГ "мертвая душа", — подчеркнул Бизяев.

Вместе с тем, с расторжением отдельных положений Большого договора с РФ все гораздо сложнее.

Скриншот с сайта Facebook

"Потому и шило неудержимо рвется из мешка. Президент Украины Петр Порошенко хочет приостановить действие отдельных положений договора о дружбе с РФ. Об этом он сказал сегодня на Форуме по безопасности в Киеве. Но это присказка. А сказка-она вот. Вместе с этим Порошенко заявил, что не собирается полностью отменять соглашение о дружбе. "Почему нельзя полностью отменять этот договор? А мы только приостанавливаем действие нескольких статей. Есть важные для Украины положения, где стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны поддерживают нерушимость существующих между ними границ", — пояснил президент", — напомнил Бизяев.

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По мнению Бизяева, эти слова Порошенко следует трактовать, как заявление на второй срок.

Скриншот с сайта Facebook

"В переводе со сладкого на слобожанский это звучит так: "Россия нам никакой не враг, а настоящий, и главное будущий ключевой партнер. Если конечно президентом опять буду я. Просьба Центру подтвердить получение депеши. Лолита". В принципе все в парадигме "цинічних Бандер". Ничего нового. Никакой ее или какого-то его Вам больше не надо, дорогой друг Владимир. Я все сделаю сам", — резюмировал Бизяев.

Политолог-международник Владимир Воля уточнил, что Большой договор с РФ можно пролонгировать, денонсировать по частям и в целом, но от этого ничего не изменится.

"Это рамочный закон, то есть описывает общие направления и принципы сотрудничества, однако каждое конкретное направление, каждая сфера регулируются дополнительными специальными соглашениями, национальными законами. Независимо от того, есть этот закон, или его нет. И это касается всего, в том числе вопросов защиты инвестиций, прав иностранных граждан и др.", — сообщил Воля.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперт подчеркнул, что этот документ был символом и констатацией намерений о сохранении тесных дружеских отношений между государствами, а также широкого сотрудничества и партнерства.

"Несмотря на то, что закон существует, дружбы нет уже после событий 2004 года, партнерства — с того же времени. Сотрудничество окончательно исчезло в 2013 году, а еще больше — в 2014 году. Но жизнь продолжается, и бизнес есть бизнес, а люди ездят на заработки. О признании нерушимости границ и подобных моментов. В последнем абзаце преамбулы содержится четкая отсылка к нормам международного права. Стороны указывают, что будут придерживаться этих норм в отношениях между собой. Договор не придумывает никакого международного права, а просто базируется на существующем международном праве. Иными словами, санкции против России из-за Крыма и события на Донбассе ввели не потому, что был нарушен договор о дружбе между двумя государствами, а потому что были нарушены нормы международного права", — разъяснил Воля.

Скриншот с сайта Facebook

В международных судах при рассмотрении дел опираются на нормы международного права, а этот договор для суда — просто пустое место, резюмировал Воля.