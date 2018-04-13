Хроника 12 апреля: Украина покидает СНГ, гранатометный обстрел в центре Киева

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 12 апреля, президент Петр Порошенко заявил о выходе Украины из учредительных органов СНГ, в Польше озвучили условие для возобновления сотрудничества с Украиной, а Финляндия разрешила строительство "Северного потока‑2". Помимо этого ОЗХО установила вещество, которым отравили Скрипалей, а в США обнаружили хлор в анализах жертв атаки в Сирии. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко заявил о выходе Украины из учредительных органов СНГ

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он добавил, что "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны". Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Финляндия разрешила строительство "Северного потока‑2"

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2. Ранее, 5 апреля, Nord Stream 2 получила первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток-2" в ИЭЗ Финляндии. В ИЭЗ Финляндии пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра.

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В Польше озвучили условие для возобновления сотрудничества с Украиной

Разблокирование эксгумации польских захоронений на территории Украины является условием возобновления сотрудничества между институтами национальной памяти (ИНП) двух стран, заявил глава ИПН Польши Ярослав Шарек. Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.

Гранатометный обстрел в центре Киева

Здание ХК "Киевгорстрой" в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели". Заведение также пострадало от взрывной волны.

В Украине будет разрабатываться новый танк для Индии

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса будут участвовать в создании нового танка для министерства обороны Индии, сообщила в четверг пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром". По данным пресс-службы, представители госпредприятия "Спецтехноэкспорт" подписали соглашение о сотрудничестве с индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited в рамках выставки DefExpo-2018.

Савченко отвезли в клинику из-за голодовки

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившую голодовку с 23 марта, отвезли в клинику на обследование, сообщила в четверг ее сестра Вера Савченко. Ранее Вера Савченко заявила, что ее сестра за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

Розенблат признан потерпевшим от действий НАБУ

Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию. Об этом сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук. По его словам, суд удовлетворил жалобу защиты и отменил постановление следователя ГПУ об отказе в признании депутата потерпевшим по этому делу.

Николаевский облсовет отказался лишить русский язык спецстатуса

Николаевский облсовет не смог в четверг отменить статус регионального для русского языка, сообщил в своем Twitter вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Николаевской области было принято в 2012 году. "Однако так называемый языковой закон уже потерял силу после решения КС (Конституционного суда Украины — ред)", — написал Кириленко.

ОЗХО установила вещество, которым отравили Скрипалей

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось "токсичное химическое вещество", сообщает телеканал Sky News. Sky News называют его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном изданием, такой формулировки нет. Название и структура вещества содержатся в полной версии доклада, доступной для стран-участниц ОЗХО.

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В США обнаружили хлор в анализах жертв атаки в Сирии

Американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума с положительным результатом на "хлор и нервно-паралитическое вещество", сообщает телеканал MSNBC NEWS. Полученные образцы "не показывают точно, был ли это зарин". По словам корреспондента издания, "американские чиновники сейчас достаточно уверены, что фактически за этой атакой стоит сирийский режим".

Назначена дата библейского конца света

Группа христианских конспирологов опубликовала новую информацию о предполагаемой дате конца света, свои расчеты они строят на тексте Библии и астрономических явлениях. Конспиролог Дэвид Мид в интервью рассказал, что 23 апреля произойдет уникальное событие парад планет: Солнце, Луна, Юпитер и Дева выстроятся в одну линии. По его толкованию, в Библии в этот знак свидетельствует о начале вознесения Церкви и конце мира.

Именно 12 апреля 1961 года ракета-носитель "Р-7", созданная на заводе "Прогресс" в Куйбышеве (ныне Самара — Ред.), вывела космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. С этого момента началась космическая эра по завоеванию человеком космоса.