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    Разрыв с СНГ и "предвыборная гречка": псевдоинициативы власти

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    Эксперты обсудили новые "антироссийские" инициативы президента Петра Порошенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина. В частности, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко призвала не относиться к ним серьезно.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Раньше было принято вносить законопроекты, после которых что-то меняется. Но теперь первые лица государства идут на поводу у своих спецслужб, которым нечего писать", – сказала Дьяченко.

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    В целом, уверена она, это очередное внесение изменений в законодательство, которое ни на что не повлияет, не решит социальных конфликтов. При этом с 2014 года каждый год кто-то из власти призывает выйти из СНГ, расторгнуть подписанные договоренности с РФ. 

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