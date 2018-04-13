Бизяев: заявление Порошенко о выходе из СНГ — шум, а толку ноль

РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. Порошенко напомнил, что Украина так и не ратифицировала устав СНГ с 1993 года, никогда не была его членом, а после ситуации с Крымом свела к минимуму сотрудничество в рамках СНГ.

Также, по его словам, он внесет на рассмотрение Верховной Рады одностороннее расторжение отдельных положений Большого договора между Украиной и Россией.

Политаналитик Руслан Бизяев считает, что гарант подобными заявлениями заигрывает с потенциальным электоратом с приближающимися выборами.

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"Примеряя тогу миротворца гарант и его молодая команда никогда не забывают налить чуть елея потенциальному электорату. Отсюда и все заявления о выходе из СНГ. Шума много. Реального толку — как всегда. Украина и так в СНГ "мертвая душа", - уточнил Бизяев.

Вместе с тем, по его мнению, с расторжением Большого договора с Россией все намного сложнее.

"Президент Украины Петр Порошенко хочет приостановить действие отдельных положений договора о дружбе с РФ. Об этом он сказал сегодня на Форуме по безопасности в Киеве. Но это присказка. А сказка-она вот. Вместе с этим Порошенко заявил, что не собирается полностью отменять соглашение о дружбе. "Почему нельзя полностью отменять этот договор? А мы только приостанавливаем действие нескольких статей. Есть важные для Украины положения, где стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны поддерживают нерушимость существующих между ними границ", — пояснил президент", — привел слова Порошенко Бизяев.

Скриншот с сайта Facebook

Он подчеркнул, что эти слова следует трактовать, как заявление на гарантии России в партнерстве, если Порошенко останется у власти на второй срок.

"В переводе со сладкого на слобожанский это звучит так: "Россия нам никакой не враг, а настоящий, и главное будущий ключевой партнер. Если конечно президентом опять буду я. Просьба Центру подтвердить получение депеши. Лолита". В принципе все в парадигме " цинічних Бандер". Ничего нового. Никакой ЕЕ или какого-то ЕГО Вам больше не надо, дорогой друг Владимир. Я все сделаю сам", — отметил Бизяев.