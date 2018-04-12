Порошенко заявил о выходе Украины из учредительных органов СНГ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал Порошенко в четверг на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Он добавил, что "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны".

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Справка

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года, когда в Вискулях (Беловежская пуща) были подписаны "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" (так называемые "Беловежские соглашения"). С украинской стороны их подписали Леонид Кравчук и Витольд Фокин.

Уже 10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины.

Украина с 1993 года является ассоциированным членом СНГ, так как не ратифицировала устав организации.

В 2008 году Грузия заявила о выходе из состава СНГ.