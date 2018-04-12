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    Политика

    Порошенко заявил о выходе Украины из учредительных органов СНГ

    (обновлено: )23503
    Президент Украины поручил правительство подготовить документы для выхода Украины из Содружества независимых государств. Порошенко также настаивает на пересмотре всех договоров, заключенных в рамках СНГ.
    Петр Порошенко на 11-м киевском форуме безопасности

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", — сказал Порошенко в четверг на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

    Он добавил, что "одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны".

    Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

    Справка

    СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года, когда в Вискулях (Беловежская пуща) были подписаны "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" (так называемые "Беловежские соглашения"). С украинской стороны их подписали Леонид Кравчук и Витольд Фокин.

    Уже 10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины.

    Украина с 1993 года является ассоциированным членом СНГ, так как не ратифицировала устав организации.

    В 2008 году Грузия заявила о выходе из состава СНГ.

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