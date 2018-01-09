КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина.

Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире из 200 проанализированных стран, сообщает компания Henley & Partners ссылаясь на ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы.

Сообщается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Также отмечается, что практически все страны Содружества улучшили показатели прошлого года по количеству стран с безвизовым въездом.

На протяжении последних пяти лет первое место в мировом рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии.

Так, в 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.

Как сообщалось ранее, Кабмин планирует ввести экзамен на знание украинского языка для получения украинского паспорта.