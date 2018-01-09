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    Общество

    Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ

    (обновлено: )144
    Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. 

    Сирийский паспорт
    JOSEPH EID / AFP
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    Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире из 200 проанализированных стран, сообщает компания Henley & Partners ссылаясь на ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы.

    Сообщается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

    Также отмечается, что практически все страны Содружества улучшили показатели прошлого года по количеству стран с безвизовым въездом.

    На протяжении последних пяти лет первое место в мировом рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии.

    Так, в 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

    Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.

    Как сообщалось ранее, Кабмин планирует ввести экзамен на знание украинского языка для получения украинского паспорта.

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