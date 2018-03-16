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    Украина потеряет до 16% экспорта при выходе из СНГ - постпред РФ

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    По словам постпреда РФ при СНГ Андрея Шведова, в случае выхода Украины из содружества по угрозой окажутся машиностроительные предприятия. В целом Украина лишится "многих прав и возможностей".
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    МПА СНГ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при содружестве Андрей Шведов.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

    "Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", — сказал Шведов в интервью газете "Известия".

    По его словам, договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

    Постпред РФ отметил, что, поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией. "За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться", — уточнил Шведов.

    Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.

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