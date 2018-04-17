наверх
17.04.201803:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    Гройсман пафосно заявил, что не боится отставки

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (172)

    (обновлено: )35
    Глава Кабмина заявил, что "если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то комбинатора".
    Канал на Youtube Телеканал ICTV

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабинета министров в любое время.

    Напомним, 12 апреля комитет Верховной Рады по экономической политике перенес рассмотрение вопроса о ходе выполнения программы правительства с 18 апреля на 20 июня. Гройсман назвал перенос не политическим, а техническим решением, заявив, что "дата не имеет значения".

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    УНИАН
    Чем и когда завершится премьерство Гройсмана? Прогноз политолога

    "Я отчитываюсь постоянно… Я каждую неделю в парламенте, отвечаю на вопросы депутатов. Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то комбинатора. Выйдите и скажите: считаю, что нужно поднять вопрос об отставке правительства. Пожалуйста, я готов сегодня ответить на этот запрос", – сказал премьер-министр в эфире телеканала ICTV.

    По его словам, в коалиции тема отставки Кабмина не обсуждается.

    "Пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди глубоко ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я не могу потерять свою честь", – заявил глава Кабмина.

    Читайте также: Уволить Супрун? Можно, но только вместе со всем Кабмином

    В ходе согласительного совета 16 апреля представитель президента в Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко заявила, что недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами являются основными претензиями фракции "Блока Петра Порошенко" к главе правительств Владимиру Гройсману. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на район Хомса. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство