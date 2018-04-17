Гройсман пафосно заявил, что не боится отставки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабинета министров в любое время.

Напомним, 12 апреля комитет Верховной Рады по экономической политике перенес рассмотрение вопроса о ходе выполнения программы правительства с 18 апреля на 20 июня. Гройсман назвал перенос не политическим, а техническим решением, заявив, что "дата не имеет значения".

"Я отчитываюсь постоянно… Я каждую неделю в парламенте, отвечаю на вопросы депутатов. Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то комбинатора. Выйдите и скажите: считаю, что нужно поднять вопрос об отставке правительства. Пожалуйста, я готов сегодня ответить на этот запрос", – сказал премьер-министр в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в коалиции тема отставки Кабмина не обсуждается.

"Пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди глубоко ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я не могу потерять свою честь", – заявил глава Кабмина.

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В ходе согласительного совета 16 апреля представитель президента в Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко заявила, что недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с четырьмя министрами являются основными претензиями фракции "Блока Петра Порошенко" к главе правительств Владимиру Гройсману.