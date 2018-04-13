Портнов об агрессии Порошенко против Гройсмана

РИА Новости Украина

Печерский суд Киева обязал вуз, в котором учился премьер, предоставить материалы студенческого дела следователям, которые занимаются делом о липовом дипломе Гройсмана.

Таким образом, следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

Уголовное производство в отношении возможной фальсификации диплома Гройсмана было открыто еще в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных в то время законом лет.

По мнению бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова, в лентах прошла незаметной новость о том, что суд дал доступ к документам об образовании премьера.

"Но читать ее нужно не так просто и поверхностно. Потому как с этим ходатайством в суд пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении генпрокурора", — пишет Портнов у себя в Facebook.

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При этом, добавляет Портнов, почерк во всем этом президентский — копаться в мелочах двадцатилетней давности.

"Могу это утверждать, как человек, по инициативе Порошенко находившийся в розыске за хищение у самого себя 800 гривен университетской зарплаты", — подчеркивает бывший замглавы АП.

"Иными словами, после всех слухов, этот пример с дипломом — первое прямое подтверждение агрессии Президента против Премьера", — резюмирует Портнов.