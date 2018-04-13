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    Портнов об агрессии Порошенко против Гройсмана

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (171)

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    Дело о липовом дипломе Гройсмана - первое прямое подтверждение агрессии президента против премьера, потому как с ходатайством в суд пришли сразу следователи Генпрокуратуры, считает юрист Андрей Портнов.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Печерский суд Киева обязал вуз, в котором учился премьер, предоставить материалы студенческого дела следователям, которые занимаются делом о липовом дипломе Гройсмана.

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    Таким образом, следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".  

    Уголовное производство в отношении возможной фальсификации диплома Гройсмана было открыто еще в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных в то время законом лет.

    По мнению бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова, в лентах прошла незаметной новость о том, что суд дал доступ к документам об образовании премьера.

    "Но читать ее нужно не так просто и поверхностно. Потому как с этим ходатайством в суд пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении генпрокурора", — пишет Портнов у себя в Facebook.

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    При этом, добавляет Портнов, почерк во всем этом президентский — копаться в мелочах двадцатилетней давности. 

    "Могу это утверждать, как человек, по инициативе Порошенко находившийся в розыске за хищение у самого себя 800 гривен университетской зарплаты", — подчеркивает бывший замглавы АП. 

    "Иными словами, после всех слухов, этот пример с дипломом — первое прямое подтверждение агрессии Президента против Премьера", — резюмирует Портнов.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментария Андрея Портнова о дипломе Владимира Гройсмана
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