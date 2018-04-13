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    Политика

    Гройсман прокомментировал информацию о планах отправить его в отставку

    (обновлено: )14501
    Глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя информацию о возможной отставке Гройсмана, заявил журналистам, что на сегодня не видит оснований для отставки правительства.
    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что не знает о каких-либо планах в Верховной Раде отправить его в отставку.

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президентская фракция "Блок Петра Порошенко" в Раде может в ближайшее время инициировать отставку Гройсмана с поста премьера. При этом на должность нового премьера якобы претендуют либо генпрокурор Юрий Луценко, либо секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

    "Я не хочу комментировать слухов, мне об этом ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной из фракций в украинском парламенте. Что касается влияния на меня — на меня может только влиять мое реальное желание менять ситуацию в стране, больше ничего", — сказал Гройсман в пятницу в эфире телеканала "112 Украина", комментируя информацию в СМИ.

    При этом он добавил, что является беспартийным и в его планы не входит менять эту ситуацию.

    В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя информацию о возможной отставке Гройсмана, заявил журналистам, что на сегодня не видит оснований для отставки правительства. "Я не думаю, что сейчас возможна отставка правительства. Не считаю, что это актуально и правильно сейчас", — сказал он.

    Ранее Гройсман заявил, что Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела.

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