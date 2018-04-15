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    Политика

    Гройсман назвал четыре способа, как оставить заробитчан на родине

    (обновлено: )20101
    Гройсман настаивает на вводе регионального заказа кадров, переориентировании образования на действительно востребованные профессии, изменении материальной и методической базы, чтобы учащиеся получали качественное образование по этим профессиям.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Реформа профессионально-технического образования должна создать условия, чтобы украинцы не уезжали из страны на заработки, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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    Ранее Кабинет министров Украины разработал ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции.

    "Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки? С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой — обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли себе найти хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные работники, и они готовы платить им достойную зарплату", — написал Гройсман у себя в Facebook.

    Премьер опубликовал список шагов, из которых состоит предлагаемая им реформа: ввод регионального заказа кадров, переориентирование образования на действительно востребованные профессии, изменение материальной и методической базы, чтобы учащиеся получали качественное образование по этим профессиям.

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    Ранее представитель Национального банка Украины сообщил, что НБУ ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 миллиардов долларов.

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