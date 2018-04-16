Чем и когда завершится премьерство Гройсмана? Прогноз политолога

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Правительству премьер-министра Владимира Гройсмана исполняется два года. В опубликованном накануне рейтинге, составленном Независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования IMF Group, Гройсман вошел в тройку украинских премьеров с наилучшими экономическими результатами. Его опережают Виктор Янукович и Николай Азаров. Худшим премьер-министром за всю историю независимой Украины стал Витольд Фокин - он на первом месте с конца. Арсений Яценюк в пятерке худших занял четвертое место.

Успехи и провалы Гройсмана на должности главы Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ті чутки, ті публікації в ЗМІ, які прогнозували можливу відставку Володимира Гройсмана або можливе внесення цього питання на голосування в Верховну Раду, мають під собою підґрунтя?

— Кожен рік, коли підходить питання звіту уряду, ми бачимо заяви опозиційних політиків про те, що вони будуть ставити питання про відставку уряду Володимира Гройсмана. До речі, згадайте, в минулому році була точно така сама ситуація. Але це, швидше, політичні ігри опонентів уряду і намагання окремих опозиційних партій набрати певні політичні бали. І зважаючи, що через якийсь час нас буде чекати і парламентська, і президентська кампанії, то риторика і критика уряду буде тільки загострюватися. Але думаю, що на сьогоднішній момент відставка уряду Гройсмана не загрожує. Тому що голосів під його відставку немає. І тому я думаю, що уряд буде і далі ефективно працювати.

Чи можуть бути точкові перестановки в уряді? Чи можливо, що в ВРУ знайдуть голоси за призначення Уляни Супрун повноцінним міністром або за звільнення Юрія Стеця, Тараса Кутового чи Супрун і призначення замість них нових фігур?

— Зважаючи на ті турбулентні процеси, які відбуваються в парламенті, і перестановку політичних гравців та політичних груп та фракцій, і ми бачимо створення таких штучних більшостей — це показує, що немає сталої більшості і немає сталих голосів на підтримку чи на відставку того чи іншого міністра. Тому, на жаль… Чому на жаль? Тому що дійсно, виконуючі обов'язки мають набагато менше повноважень, ніж повноцінні міністри. На жаль, ми не будемо бачити ні голосування за Супрун, ні за призначення чи відставку інших міністрів.

Правоохоронці знову взялися за перевірку диплома про вищу освіту Гройсмана. ЗМІ вже називають це тиском президентської вертикалі. Чи може це створити проблеми для Володимира Борисовича?

— Ми знаємо, що останні 1,5 місяця відбувається намагання створити на основі БПП та НФ нового політичного проекту, куди б війшли частина БПП та НФ, і відповідно формування під цю нову партію потужних особистостей, які би стали їх фронтменами, обличчями. Цілком очевидно, що президентська вертикаль хотіла бачити топ-ломом, топ-обличчям цієї партії Володимира Гройсмана. Тому що ми можемо говорити про плюси та мінуси уряду — було і те, і те, але ми маємо визнати, що це єдиний уряд, який за останні кілька років провів мінімум три системі реформи- це освітня, медична і пенсійна.

Принаймні, розпочав.

— Абсолютно погоджуюся. Плюс, ми повинні згадати реформу децентралізації, яка зараз активно працює в регіонах. І, в принципі, Володимир Гройсман був її батьком. Він починав цю реформу ще на посаді віце-прем'єра. Але Володимир Гройсман, який зараз має певну електоральну підтримку, цілком очевидно, не дуже сильно хотів іти в цю нову політичну силу на тих умовах, які йому пропонували. Ну, а знаєте, як у нас часто буває, якщо не хочеш по-доброму, давайте будемо по-поганому. Не вдалося тебе по-хорошому затягнути, давай ми тобі створимо проблеми, а потім самі їх героїчно вирішимо, а ти будеш з нами працювати. Пам'ятаєте це: купи козу, продай козу, по-простому скажемо. Але і тому ці такі певні намагання, які ми зараз бачимо, це такий тиск, дійсно, щоб його підтягнути під цей умовно новий політичний проект. Я не виключаю, що ми будемо бачити і інші намагання тиснути на як персонально Володимира Гройсмана, так і на його команду, яка працює в Кабміні. Але думаю, що ці намагання будуть безрезультативними, тому що давайте погодимося з вами, що за ці два роки уряд пройшов без великих корупційних скандалів, і я не думаю, що зараз у правоохоронців є компромати на Гройсмана або на його команду, яка працює безпосередньо в Кабміні.

Чи може Володимир Гройсман розпочати власну політичну гру вже не просто в контексті дещо більшої самостійності, а в самостійному поході на вибори?

— В будь-якому випадку ми повинні розуміти, що наступний рік має розпочатися виборча кампанія. Президентська, а потім парламентська. Різниця між ними буде всього на всього шість місяців. Для електорального циклу це нічого. Тому, якщо Володимир Гройсман буде відчувати і далі тиск на себе, я не виключаю, що осінню він може розпочати старт своєї персональної виборчої кампанії, може піти демонстративно у відставку, оголосивши, що з боку парламенту і з боку президента він не має підтримки своїм реформам. І такі вже ми бачимо сигнали. Згадайте, парламент демонстративно провалив урядовий законопроект про середньострокове бюджетне планування, який був конче необхідний для покращення бюджетного сектору в Україні. І заявити, що оскільки мені не допомагають, а тільки заважають, то я починаю свій самостійний проект.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Андрей Блинов в эфире "ГС" отметил, что повышение минимальной зарплаты было смелым шагом Кабмина Гройсмана, за который можно только поаплодировать. Однако в дальнейшем повышать зарплату будет гораздо сложнее, поскольку ее будет съедать инфляция.