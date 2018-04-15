Украина на гребне успеха, вот только, кто этому рад

Павел Рудяков, эксперт

Мы, украинцы – странный народ. С присущей нам скромностью, могли бы сказать, что самый странный в мире, но это было бы преувеличением. Отыскать корень этой странности весьма непросто. То ли трипольское происхождение сказывается, то ли "московитско-угро-финские" и всякие там другие славянские примеси, от которых нам не удалось уберечь себя в ходе исторического развития, дают о себе знать, разжижая и портя нашу истинно европейскую кровь, но факт остается фактом: радоваться настоящим радостям у нас получается все хуже и хуже. Положа руку на сердце, придется признать, что совсем не получается. Судите сами. Вот, сегодня Украина пребывает на гребне успеха: ассоциация с Евросоюзом у нас в кармане, декоммунизацию, если верить Владимиру Вятровичу, мы успешно завершили, войну в Донбассе, если верить Петру Порошенко, вот-вот завершим, причем, ясное дело, победой. Радуемся ли мы по этому поводу, ликуем ли, вознося хвалу властям, приведшим нас в европейский рай уже сегодня? Какое там радуемся, какое ликуем?! Даже намека нет ни на радость, ни на ликование. Сплошное недовольство, сопровождающееся проклятиями в адрес тех, кого мы должны были почитать своими благодетелями.

Каждая новая "стратегическая" цель, выдвигаемая нынешней властью, если не повергает украинцев в шок, то вызывает сильный душевный трепет. Удивляться тут нечему. Последствия достижения тех целей, которые якобы достигнуты, плачевны. Вместо обещанной "Европы" на берегах Днепра руина, какой не случалось никогда прежде. Вместо всеобщего благоденствия – нищета. Традиционный национальный вопрос: "хіба ревуть воли, як ясла повні?", – на новом этапе исторического развития утратил актуальность. Во-первых, ясла пусты и представить их полными не представляется возможным даже тем, кто никогда не жаловался на не достаток воображения. Во-вторых, "волов" возле отечественных "ясел" почти не осталось: разбрелись по миру в поисках лучшей жизни. Осели, где придется, да и поглядывают из этого свого "прекрасного далека" в сторону исторической Родины, искренне жалея тех сородичей, кто еще не последовал их примеру.

Возомнив себя Европой, Украина, ничего не прибавила к тому, что имела, пока Европой не была и не мнила, что была.

Не только не прибавила, а еще и много всего убавила, превратившись из одной из самых богатых стран-республик европейского Востока в самую бедную, чтобы не сказать – нищую. Из относительно сильных и самостоятельных – в слабую и зависимую. Провозгласив себя Европой, Украина позабавила не только "старую" Европу, но и Румынию с Болгарией, более же всего – Польшу, у которой относительно украинской "европейскости" всегда было свое собственное, особое мнение. Подписание "Соглашения об ассоциации ЕС – Украина" явилось формальным закреплением нового для Украины статус-кво. Те, кто полагает, что заметное ухудшение ситуации в Украине после вступления в силу "Соглашения" стало следствием того, что оно не работает, заблуждается. Оно работает! Работает не так, как наши новые паны обещали нам, легковерным, но именно так, как задумывала Европа. Последствия этой работы все мы не только видим, но и ощущаем на собственной шкуре.

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"Европейская" Украина слаба, немощна, одинока, неуверена ни в себе, ни Европе. Об Украине декоммунизированной вообще говорить страшно.

После того, что названо этим нехорошим словом, от Украины в ее прежнем понимании мало что осталось. Вместо Украины, под названим "Украина" вдруг, откуда ни возьмись, явилась-появилась разросшаяся до невиданных никогда прежде размеров и масштабов Галичина, она же – "восточная Малопольша", она же – "Кресы восточные". Разросшаяся, но не ставшая от этого ни больше, ни выше, ни лучше, чем была, именуясь Галичиной. Уловка в виде подмены наименований и понятий дорого обошлась Украине и украинцам. Очень дорого. Так дорого, что и представить трудно. С декоммунизацией все получилось через пень колоду. Во-первых, ее почти сразу же превратили в дерусификацию. Пускай и избегая называть вещи своими именами, а скрывая истинные замыслы и цели под более приличным и менее токсичным для просвещенной Европы названием – "деколонизация". Во-вторых, объектом этого, с позволения сказать, действа, кроме полей исторической и символической политики, оказались сферы, прямо или косвенно связанные с интересами широких слоев населения. Прожужжав украинцам все уши новым и новими рассказами о разрушенных памятниках и переименованных улицах, у них по-тихому, под видом "реформ" – пенсионной, медицинской, образовательной – отобрали социальные завоевания, оставшиеся в наследство от коммунистов со времен Украинской ССР. То же, что затрагивало интересы власть имущих, каким-то чудесным образом было выведено за рамки декоммунизации. Благодаря чему удалось сохранить в целости–сохранности и квартиры, и дачи, и мебеля, и гонорары, и проценты на них, и ордена и медали, и звания, и премии, и привилегии, полученные от злобных коммунистов. Которые, как вдруг выяснилось, были отнюдь не столь злобными, какими их рисует теперешняя пропаганда.

Вятрович не так давно гордо объявил, что декоммунизация в Украине завершена. Естественно, завершена успешно, победно. Понятно, что это утверждение – очередная ложь. Тем не менее, если, приняв его как факт, оглянуться вокруг, то окажется, что декоммунизированная Украина стала не лучше, а хуже, чем была до того, как за нее предметно взялись вятровичи и прочие профессиональные декоммунизаторы. Ассоциация с Европой убила страну и ее жителей материально, декоммунизация нанесла огромный вред в сфере духовности, по сути, поставив на грань сохранения саму украинскую национальную идентичность. В ее традиционном виде и толковании, понятное дело. В том толковании, что вызревало и формировалось в течение долгих веков, начиная с Древней Руси, именуемой у нас для простоты восприятия Киевской. Сегодня от него сохранилось немного. Работа по искоренению того, что осталось, ведется планомерно, целенаправленно, системно. И, увы, приносит плоды. Очень горькие, очень страшные плоды.

Новый жупел от власти это – победа в войне. Вот победим и заживем! Насладимся в полной мере всеми своими успехами и достижениями сразу: и ассоциацией с Евросоюзом, и разрывом с плохим и вредным советским прошлым, и всем остальным. Ощутим себя на гребне успеха. И прочее, и прочее. Ждать ли, верить ли? Тот, кто верит единожды совравшему, скорее всего, доверчив и добр. Тот, кто верит совравшему дважды, видимо, глуп. Тот же, кто готов верить в новую ложь, еще не забыв старую, наверное, и доверчив, и глуп одновременно. Если взглянуть на эту ситуацию со стороны, то получится, что доверчивость и глупость это – наши новые национальные ценности. Утверждать, что они у нас общие с Европой, не берусь.