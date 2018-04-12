Гройсман: Украина активизирует совместные проекты с Турцией в энергетике

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в энергетике, заявил в четверг премьер Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

"Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в наиболее востребованных сферах — энергетической, авиационной и военно-технической", — приводит слова Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

По словам премьера, Турция является стратегическим партнером для Украины, и "усиление сотрудничества в торгово-экономической сфере является одной из ключевых предпосылок успешного развития стратегического партнерства". Также важны попытки обеих сторон усилить экономический аспект сотрудничества.

Ранее Гройсман заявил, что Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела.