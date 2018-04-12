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    Гройсман: Украина активизирует совместные проекты с Турцией в энергетике

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    По словам премьера Владимира Гройсмана, Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в энергетической, авиационной и военно-технической сферах.
    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в энергетике, заявил в четверг премьер Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

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    "Украина и Турция готовы активизировать реализацию совместных проектов в наиболее востребованных сферах — энергетической, авиационной и военно-технической", — приводит слова Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

    По словам премьера, Турция является стратегическим партнером для Украины, и "усиление сотрудничества в торгово-экономической сфере является одной из ключевых предпосылок успешного развития стратегического партнерства". Также важны попытки обеих сторон усилить экономический аспект сотрудничества.

    Ранее Гройсман заявил, что Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела.

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