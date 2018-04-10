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    Следователи проверят диплом Гройсмана

    (обновлено: )15330
    Уголовное производство в отношении возможной фальсификации диплома Владимира Гройсмана было возбуждено еще в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева обязал вуз, где учился премьер-министр Владимир Гройсман, предоставить материалы студенческого дела следователям.

    Соответствующее постановление от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений.

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    Уголовное производство в отношении возможной фальсификации диплома Владимира Гройсмана было возбуждено еще в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных в то время законом лет.

    У следователей есть месяц, чтобы проверить студенческое дело премьер-министра. Оно пока хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 год и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

    Срок действия постановления составляет один месяц, то есть до 12 апреля.

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