Следователи проверят диплом Гройсмана

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева обязал вуз, где учился премьер-министр Владимир Гройсман, предоставить материалы студенческого дела следователям.

Соответствующее постановление от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений.

Уголовное производство в отношении возможной фальсификации диплома Владимира Гройсмана было возбуждено еще в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных в то время законом лет.

У следователей есть месяц, чтобы проверить студенческое дело премьер-министра. Оно пока хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 год и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

Срок действия постановления составляет один месяц, то есть до 12 апреля.

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