Названа дата отчета правительства Гройсмана перед Радой

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании 20 апреля заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана, сообщил в пятницу спикер парламента Андрей Парубий.

По окончании "Часа вопросов к правительству" в Раде Парубий обратился к депутатам с вопросом, можно ли считать, что состоялся отчет правительства. Депутаты ответили отрицательно.

"Хорошо, тогда в следующую пятницу (состоится отчет — Ред.)", — сказал спикер.

По календарному плану, следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 апреля.

Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После заслушивания отчета депутаты его обсуждают, а затем Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность Кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины, что влечет за собой его отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".