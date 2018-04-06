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    Политика

    Названа дата отчета правительства Гройсмана перед Радой

    (обновлено: )5701
    Народные депутаты заслушают отчет правительства Владимира Гройсмана в пятницу, 20 апреля, так как следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 апреля.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде.
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании 20 апреля заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана, сообщил в пятницу спикер парламента Андрей Парубий.

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    По окончании "Часа вопросов к правительству" в Раде Парубий обратился к депутатам с вопросом, можно ли считать, что состоялся отчет правительства. Депутаты ответили отрицательно.

    "Хорошо, тогда в следующую пятницу (состоится отчет — Ред.)", — сказал спикер.

    По календарному плану, следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 апреля.

    Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. После заслушивания отчета депутаты его обсуждают, а затем Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность Кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, согласно конституции, может принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины, что влечет за собой его отставку.

    Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".

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