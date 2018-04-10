НАПК начало проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и Парубия

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров за 2017 год.

Соответствующие решения были приняты на заседании НАПК во вторник, 10 апреля, сообщает "112 Украина".

НАПК так же полностью проверит е-декларации первого заместителя председателя Рады Ирины Геращенко, заместителя председателя Рады Оксаны Сыроид, а также уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой за 2015-2017 годы.

Будут проверены е-декларации секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за 2015-2017 годы, генерального прокурора Юрия Луценко, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

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Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.