Высылкой дипломатов из Украины жулье сохраняет власть - Гольдарб

РИА Новости Украина

На минувшей неделе официальный Киев принял решение о высылку из страны 13 российских дипломатов. Как заявил глава государства Петр Порошенко, это было сделано в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками страны.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся", - сообщил Порошенко.

По словам президента, дипломатические отношения Украины и РФ "де-факто заморожены".

В МИД Украины также заявили, что российские дипломаты, которых Украина решила выслать, являются сотрудниками спецслужб России. Россия в ответ заявила о высылке 13 украинских дипломатов.

Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб отметил, что в Украине уже началась предвыборная гонка, в которой занимающие высокие посты политики пытаются сохранить власть. Этим, как отметил эксперт, и объясняются действия нынешней власти.

"Началась предвыборная гонка; негодяи, забравшиеся 4 года назад во власть, очень боятся и не хотят эту самую власть потерять — для них это стало смертельно опасно. Они чувствуют это на животном уровне, шкурой. Поэтому все, что от них сейчас исходит, направлено на одно — необходимость остаться, удержаться у власти", — написал Гольдарб в Facebook.

По его мнению, жители Донбасса на выборах нынешнюю власть не поддержат, как и переселенцы, поэтому последних попытаются ограничить в праве на голосование.

"Понятно, что жители Донбасса однозначно не будут голосовать за действующую власть: Порошенко, Яценюка, Гройсмана, «Народный фронт», БПП и прочую пошесть. Значит, что будет делать власть? Правильно: не пускать Донбасс назад в страну любой ценой, сколько бы жизней и денег это не стоило. Дальше: будут за них голосовать переселенцы? Конечно, нет. Что будет делать власть? Точно: переселенцев максимально будут стараться ограничить в избирательных правах, лишить их", — прокомментировал эксперт.

Максим Гольдарб, facebook Пост Максима Гольдарба

В этом контексте, как разъяснил Гольдарб, и возникла идея поддержки высылки российских дипломатов из Украины. Суть идеи, по мнению эксперта, — не поддержка позиции США и Великобритании, а лишение избирательных прав тех украинцев, которые вынуждены работать за границей, в частности, в РФ.

«В РФ сейчас вынуждены работать и жить 3 миллиона наших соотечественников. Нормальных людей, работящих, которые из-за развала этими жуликами отечественной экономики и войны вынуждены искать работу за рубежом. Чтоб кормить здесь, в Украине, свои семьи. Они будут голосовать на выборах за жульё у власти, развалившее страну и сделавшее украинцев бедняками? Нет, не будут. Стало быть, что должно сделать жульё? Правильно: не дать возможности этим миллионам украинцев проголосовать. А как? Да просто — разорвать дипломатические отношения с Россией или вынудить ее к ответным мерам, которые повлекут за собой фактический разрыв и закрытие дипмиссий, представительств, консульств. Вот объяснение причин порошенковской «солидарности» по высылке», — резюмировал Гольдарб.