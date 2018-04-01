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    Россия

    Все высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (97)

    (обновлено: )45
    Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился во Внуково - на борту находятся дипломаты с членами семей, в том числе те российские дипломаты, которые работали в ООН в Нью-Йорке.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в международном аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

    Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в терминале 2 аэропорта Внуково около 13.00 мск (совпадает с киевским). На борту находятся дипломаты с членами семей, в том числе те российские дипломаты, которые работали в ООН в Нью-Йорке.

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    Это уже второй борт, доставивший на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов. Чтобы забрать их всех, были задействованы два самолета. Один вылетел из Вашингтона в Москву, второй сделал посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать россиян.

    В общей сложности в субботу из США улетает 171 человек.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Дипломатическая война в разгаре: Россия высылает дипломатов США

    В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    В четверг МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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