Самолеты с российскими дипломатами продолжают покидать США

КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона, следует из данных, опубликованных на портале Flightradar 24.

Ранее первый самолет с российскими дипломатами покинул США и направился в аэропорт "Внуково".

По данным портала, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД РФ, вылетел из аэропорта "Даллеса". Ожидается, что он залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

На борту находится вторая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили "персона нон-грата".

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу улетает 171 человек.