наверх
01.04.201802:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Самолеты с российскими дипломатами продолжают покидать США

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (95)

    (обновлено: )26
    Из аэропорта "Даллес" вылетел второй борт с российскими дипломатами и их семьями. Всего США должны покинуть 171 гражданин России.
    Самолет Ил-96 с российской делегацией
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона, следует из данных, опубликованных на портале Flightradar 24.

    Дипломаты США покидают здание генконсульства в Санкт-Петербурге
    twitter.com/RIA_Worldnews
    Выносят мебель. Дипломаты США покидают здание генконсульства в Петербурге

    Ранее первый самолет с российскими дипломатами покинул США и направился в аэропорт "Внуково".

    По данным портала, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД РФ, вылетел из аэропорта "Даллеса". Ожидается, что он залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

    На борту находится вторая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили "персона нон-грата".

    В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу улетает 171 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Опубликовано видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд