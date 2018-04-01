В Киеве дипломатическое авто РФ разбилось возле российского "Сбербанка"

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в Подольском районе в аварию попал автомобиль с дипломатическими номерами российского диппредставительства, сообщает сообщество "Киев Оперативный" в воскресенье.

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Столкновение Volkswagen и KIA произошло на улице Нижний Вал.

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"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно сломал ее. Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения (он есть на видео). Тест на Драгер проходить отказался", — говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Опубликовано также видео с места происшествия.

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