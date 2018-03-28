В РФ загорелся автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Задымление произошло в автобусе, который вез журналистов на проверку торговых центров во Владимире, пострадавших нет, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС области Екатерина Мищенко.

О случившемся радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный редактор издания "ПроВладимир". По его информации, автобус, который предоставило для журналистов региональное управление МЧС, задымился, все из него вышли, а водитель стал тушить транспортное средство.

"Короткое замыкание произошло. Сразу оперативно все вышли, сразу же водитель огнетушителем… Никто не пострадал, все в порядке. Это возможно во всех автомобилях", — сказала Мищенко.

По ее словам, инцидент произошел около часа назад.

"Сегодня по всей стране проводятся рейды совместно с прокуратурой по проверке торговых центров. Мы продолжаем работать, проверяем очередной торговый центр. Нам оперативно выслали другой автобус", — сказала Мищенко.

Она отметила, что автобус эксплуатировался достаточно давно, а причины задымления будут выясняться.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда объявлена в РФ днем траура. В связи со случившемся, в регионах страны начаты проверки торгово-развлекательных центров.