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    В РФ загорелся автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

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    По словам журналистов, произошло короткое замыкание произошло, никто не пострадал, а водитель стал оперативно тушить возгорание огнетушителем.
    В РФ загорелся автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ на пожароопасность
    Скриншот видео

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Задымление произошло в автобусе, который вез журналистов на проверку торговых центров во Владимире, пострадавших нет, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС области Екатерина Мищенко.

    О случившемся радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный редактор издания "ПроВладимир". По его информации, автобус, который предоставило для журналистов региональное управление МЧС, задымился, все из него вышли, а водитель стал тушить транспортное средство.

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    "Короткое замыкание произошло. Сразу оперативно все вышли, сразу же водитель огнетушителем… Никто не пострадал, все в порядке. Это возможно во всех автомобилях", — сказала Мищенко.

    По ее словам, инцидент произошел около часа назад.

    "Сегодня по всей стране проводятся рейды совместно с прокуратурой по проверке торговых центров. Мы продолжаем работать, проверяем очередной торговый центр. Нам оперативно выслали другой автобус", — сказала Мищенко.

    Она отметила, что автобус эксплуатировался достаточно давно, а причины задымления будут выясняться.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда объявлена в РФ днем траура. В связи со случившемся, в регионах страны начаты проверки торгово-развлекательных центров.

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