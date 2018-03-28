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    Происшествия

    В Одессе пьяный водитель BMW устроил ДТП и потасовку - СМИ

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    По данным местного телеканала, при маневре водитель BMW Х5 задел Toyota Land Cruiser. Водитель пострадавшего авто догнал и заблокировал нарушителя, после чего на месте ДТП подъехали патрульные.
    BMW X5 задел Toyota Land Cruiser в Одессе
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие возле Дворца спорта в Одессе и попытался скрыться с места аварии, сообщает 7 канал.

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    По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задел при маневре Toyota Land Cruiser.

    Водитель пострадавшего автомобиля догнал и заблокировал нарушителя на площади 10 Апреля.

    "Группа поддержки лихача с сильным перегаром всячески старалась препятствовать съемке (на месте присутствовал корреспондент телеканала — Ред.) — мужчины провоцировали драку и пытались разбить технику", — сказано в сообщении.

    На месте работали несколько экипажей полиции.

    Напомним, в понедельник, 26 марта, в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей в Одессе.

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