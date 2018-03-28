В Одессе пьяный водитель BMW устроил ДТП и потасовку - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие возле Дворца спорта в Одессе и попытался скрыться с места аварии, сообщает 7 канал.

По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задел при маневре Toyota Land Cruiser.

Водитель пострадавшего автомобиля догнал и заблокировал нарушителя на площади 10 Апреля.

"Группа поддержки лихача с сильным перегаром всячески старалась препятствовать съемке (на месте присутствовал корреспондент телеканала — Ред.) — мужчины провоцировали драку и пытались разбить технику", — сказано в сообщении.

На месте работали несколько экипажей полиции.

Напомним, в понедельник, 26 марта, в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей в Одессе.