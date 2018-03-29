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    В сети показали дерзкое ограбление миллионера в Одессе

    (обновлено: )39110
    В Приморском районе Одессы злоумышленники нагло отобрали у мужчины на улице три миллиона гривен. Видео опубликовано в YouTube.
    Видеоканал Ivasi News на Youtube

    На кадрах видно как мужчина подошел к своей припаркованной возле дороги машины. В это время к нему внезапно подъехал другой автомобиль, из которого выбежали два человека в масках. Они оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.

    В сообществе ANTIKILLER в Facebook сообщается, что у мужчины украли 3 млн грн. Судя по комментариям к записи, он приехал оформлять сделку по купле недвижимости. В связи с этим есть предположение, что злоумышленники действовали по наводке.

    "Там наводку могла дать целая толпа народа. Начиная от оценщика и риэлтора, и заканчивая помощником нотариуса и менеджером. А ещё есть завистливая родня и друзья-товарищи, а еще есть говорливые паспортистки и бухгалтера осбб или жэка…", — пишут в комментариях.

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    Также отмечается, что о сделке с недвижимостью даже при сохранении ее в тайне обычно знают около 10 человек.

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