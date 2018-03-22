наверх
22.03.201809:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Страшное ДТП в Таиланде: около 20 погибших

    (обновлено: )11401
    В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Точная причина аварии не установлена. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон.
    На месте ДТП в Таиланде
    bangkokpost.com

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, 19 человек погибли, около 35 получили ранения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. Как сообщил представитель полиции Джирават Прайунсаб, в результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Точная причина аварии не установлена.

    По данным полиции, 15 человек скончались на месте, пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Водитель автобуса выжил в результате происшествия. Как ожидается, в скором времени его допросит полиция.

    Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", попавшие в ДТП, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России