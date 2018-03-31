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    Водитель Tesla погиб в ДТП после того, как включил автопилот

    (обновлено: )117
    Как сообщили в компании Tesla, "за несколько мгновений до столкновения работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум".
    Машина Tesla во время смертельного ДТП в Калифорнии
    abcnews.go.com

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Производитель электромобилей Tesla сообщил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, в автомобиле работал режим автопилота. Об этом говорится в заявлении компании.

    Опубликовано видео с Tesla на орбите Земли‍. Видео
    Канал Ryan Northover на Youtube
    Электромобиль Tesla на орбите Земли‍

    "За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум", — заявила компания.

    По данным автопроизводителя, во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но "за шесть секунд до столкновения, как было зафиксировано, руки водителя находились не на руле".

    Авария с участием электромобиля компании Tesla Model X произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается неизвестным, был ли в Model X включен режим автопилота.

    Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

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