Водитель Tesla погиб в ДТП после того, как включил автопилот

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Производитель электромобилей Tesla сообщил, что во время аварии с машиной Model X в Калифорнии, при которой погиб человек, в автомобиле работал режим автопилота. Об этом говорится в заявлении компании.

"За несколько мгновений до столкновения… работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум", — заявила компания.

По данным автопроизводителя, во время поездки водитель несколько раз получал предупреждение о необходимости перевести машину в ручной режим управления, но "за шесть секунд до столкновения, как было зафиксировано, руки водителя находились не на руле".

Авария с участием электромобиля компании Tesla Model X произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается неизвестным, был ли в Model X включен режим автопилота.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.