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    Ученые: Tesla Маска столкнется с Землей

    (обновлено: )757
    Ученые сделали анализ более двухсот компьютерных модуляций ради расчетов, которые показывают траекторию дальнейшего передвижения в космосе корабля в течение трех с половиной миллиона лет.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    @elonmusk

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Канадские и чешские ученые пришли к выводу, что есть вероятность столкновения космической ракеты Илона Маска с Землей через миллион лет, передает Motherboard.

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    Ученые сделали анализ более двухсот компьютерных модуляций ради расчетов, которые показывают траекторию дальнейшего передвижения в космосе корабля в течение трех с половиной миллиона лет.

    Как отметил астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых есть две версии: корабль по законам гравитации Юпитера полетит к внешней области Солнечной системы или останется рядом с Землей и другими планетами земной группы (Марсом, Венерой, Меркурием).

    Расчеты ученого свидетельствуют о том, что Tesla будет пролетать вблизи Земли каждые 30 лет и в случае столкновения с планетой, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.

    Вероятность столкновения Tesla с Венерой несколько меньше — 2,5%.

    Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся ранее с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.

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