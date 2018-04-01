США за сутки покинули 170 граждан РФ в связи с высылкой дипломатов

КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Второй самолет специального летного отряда "Россия" с российскими дипломатами, который ранее в субботу вылетел из Вашингтона, забрал еще 14 семей россиян в Нью-Йорке и вылетел в Москву.

По данным портала Flightradar 24, самолет Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Джона Кеннеди" в 20.51 по местному времени (03.51 по Киеву). Ожидается, что оба самолета прибудут в столичный аэропорт "Внуково".

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу США покинул 171 россиянин.

В понедельник, 26 марта, власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.