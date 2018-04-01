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    США за сутки покинули 170 граждан РФ в связи с высылкой дипломатов

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (96)

    (обновлено: )6110
    Взаимная высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений России и США. В ночь на 1 апреля США покинули 170 россиян - дипломаты и члены их семей.
    Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Второй самолет специального летного отряда "Россия" с российскими дипломатами, который ранее в субботу вылетел из Вашингтона, забрал еще 14 семей россиян в Нью-Йорке и вылетел в Москву.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    По данным портала Flightradar 24, самолет Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Джона Кеннеди" в 20.51 по местному времени (03.51 по Киеву). Ожидается, что оба самолета прибудут в столичный аэропорт "Внуково".

    В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу США покинул 171 россиянин.

    В понедельник, 26 марта, власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

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