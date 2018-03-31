СБУ запретила въезд в Украину 60 дипломатам РФ, высланных из США

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. СБУ запретила въезд в Украину еще 60 гражданам России, которых выслали из США, сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки… Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

27 марта СБУ сообщала, что закрыла въезд 23 дипломатам России, которых выслали из Великобритании.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.