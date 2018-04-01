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    Дипломатический скандал. Российские дипломаты покинули Чехию

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (99)

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    Как сообщил представитель посольства, "объявленные властями Чехии персонами нон грата два сотрудника российского посольства и один сотрудник торгового представительства РФ покинули территорию Чехии".
    Государственный флаг Чешской республики
    czechrepublicflag.facts.co

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 апреля, два сотрудника посольства РФ и один сотрудник торгпредстава РФ, которых власти Чехии объявили персонами нон грата, покинули территорию республики. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель посольства Алексей Колмаков.

    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов

    "Объявленные властями Чехии персонами нон грата два сотрудника российского посольства и один сотрудник торгового представительства РФ покинули территорию Чехии", — сказал дипломат.

    Ранее, в понедельник, глава МИД Чехии Мартин Стропницкий сообщил, что Чехия в знак солидарности с Великобританией высылает из страны трех сотрудников посольства РФ. При этом он уточнил, что выбору сотрудников посольства РФ, подлежащих высылке из страны, предшествовали "тщательные консультации с соответствующими службами". По словам главы МИД, в докладе республиканской Службы безопасности и информации (контрразведки) за 2016 год утверждается, что значительную часть персонала посольства РФ составляют представители спецслужб.

    В свою очередь, МИД РФ в пятницу уведомил о высылке из России трех чешских дипломатов в качестве ответной меры на ранее принятое подобное решение властей Чехии. Чешские дипломаты должны покинуть территорию РФ до 5 апреля.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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