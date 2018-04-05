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    "Они бы процветали". Гройсман про Донбасс и Крым в составе Украины

    (обновлено: )26509
    По мнению главы правительства, в составе Украины у Донецка, Луганска и Крыма "было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если бы Луганск, Донецк и Крым остались под контролем Киева, "они бы процветали".

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
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    "У них (Донецка, Луганска и Крыма — Ред.) было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди. Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города", — сказал Гройсман, выступая на расширенном правительственном совещании в Виннице.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь руководство РФ настаивает, жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за присоединение к России. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

    Киев не признает ДНР и ЛНР и считает территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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