Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Пасхой

"Поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны! Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании – "Один Господь, одна вера, одно крещение". Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – написал президент Порошенко, опубликовав поздравительный видеоролик.
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В свою очередь Владимир Гройсман, поздравляя украинцев со светлым праздником Пасхи, пожелал здоровья, семейного тепла и благополучия всем украинским семьям.
Вітаю українців зі світлим святом Великодня! Бажаю здоров'я, сімейного тепла та благополуччя всім українським родинам. pic.twitter.com/dBprSdE9ES— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 апреля 2018 г.