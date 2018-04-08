Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Пасхой

"Поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны! Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе, а как сказано в Священном Писании – "Один Господь, одна вера, одно крещение". Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – написал президент Порошенко, опубликовав поздравительный видеоролик.

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В свою очередь Владимир Гройсман, поздравляя украинцев со светлым праздником Пасхи, пожелал здоровья, семейного тепла и благополучия всем украинским семьям.