наверх
11.04.201814:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман озвучил план борьбы с оттоком рабочих кадров из Украины

    (обновлено: )830012
    Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул необходимость подготовки в Украине квалифицированных рабочих кадров. Он добавил, что в Украине уже началась модернизация программ обучения.
    Владимир Гройсман
    Правительственный портал

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает "Экономическая правда".

    "Сегодня в промышленности Украины есть огромный интерес как внутренних предпринимателей, так и внешних инвесторов, которые сегодня заходят в Украину и строят новые производства. Но первый вопрос, который нужно решить, — это подготовка квалифицированных рабочих кадров", — сказал Гройсман.

    Поиск работы
    p-p.com.ua
    Украина будет бороться с безработицей трудовой миграцией

    "Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны — выше заработная плата", — заявил глава правительства.

    В связи с этим он подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных рабочих кадров.

    "И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен", — отметил премьер.

    "Нам надо остановить трудовую миграцию. Нам нужно создать новые условия, чтобы люди работали в Украине. Такие условия начали создаваться. Я думаю, что за месяц-два это сделать невозможно. За несколько лет возможно решить вопрос, чтобы люди начали возвращаться", — добавил Гройсман.

    Читайте также: Трудовая миграция из Украины закончится социальной катастрофой для Украины

    Ранее в Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство